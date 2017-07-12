Чепчугов: были предложения не только от «Енисея», но не было ничего конкретного

Вратарь Сергей Чепчугов, который нынешним летом перешёл из ЦСКА в «Енисей», рассказал, как у него появился вариант с переходом в красноярскую команду.
«Мне позвонил директор клуба Денис Анатольевич Рубцов, мы переговорили, он рассказал про задачи „Енисея“, было понятно, какие цели у команды. Предложения были, но ничего конкретного, то есть нужно было ждать. Поэтому, когда поступило предложение от „Енисея“, особо не ждал.
Понятно, что ЦСКА — большой клуб, и быть там для меня было удовольствие. Главная задача — добиться поставленной цели, а личные достижения второстепенны", — сказал голкипер в интервью клубному телевидению.
Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола. По окончании сезона у Чепчугова закончился контракт с ЦСКА, и клуб объявил об уходе голкипера.