«Енисей» объявил о переходе Чепчугова

Вратарь Сергей Чепчугов продолжит карьеру в «Енисее». 31-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на два года.
«Воспитанник красноярского футбола Сергей Чепчугов подписал контракт с «Енисеем»! Соглашение с экс-вратарём ЦСКА рассчитано на два года», — информирует пресс-служба «Енисея».
Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола. По окончании сезона у Чепчугова закончился контракт с ЦСКА, и клуб объявил об уходе голкипера.
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