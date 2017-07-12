А. Кержаков: приеду в Карелию и выпущу тысячи мальков лосося в Онежское озеро

Нападающий Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что Северо-Западное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении после публикаций форварда фотографий с рыбалки на Онежском озере.
«Дорогие друзья, недруги, СМИ и т. д. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица. Может, это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещён к вылову в Онеге, я узнал только из Интернета и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. После того, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро.
Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере запрещено!" — написал Кержаков в «Инстаграме».
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