После рыбалки А. Кержакова в Карелии возбудили административное дело

Северо-Западное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении после публикаций нападающего Александра Кержакова фотографий с рыбалки на Онежском озере, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу управления.
Озёрный лосось внесён в Красную книгу РФ, его ловля запрещена. Браконьерам грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий добычи или без такового. Также нарушитель обязан возместить ущерб в расчёте 1250 рублей за одну рыбу.
Ранее Кержаков опубликовал в своём «Инстаграме» фотографию с четырьмя выловленными в Онежском озере лососями.
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