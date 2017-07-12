Ребров: надо быть готовым, если в матче с «Локомотивом» дойдёт до серии пенальти

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» поделился своими ожиданиями. Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
«Сборы прошли, мы живы-здоровы, в хороших кондициях и с хорошим настроением. Если говорить о себе, то готовлюсь к матчу за Суперкубок в обычном режиме. При этом важно понимать, что это кубковый матч, в котором может и до серии пенальти дойти, надо быть готовым. Готовимся как к кубковой игре.
Новая форма? Знаете, сейчас хватает мыслей о других вещах. Я понимаю, что форма — исторически важная часть, но мы сейчас думаем об игре, у нас на носу Суперкубок и чемпионат. У нас другие мысли. Думаю, нас болельщики правильно поймут», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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