Алаев: мы проведём чемпионат России, а потом ЧМ-2018 на высшем уровне

Генеральный директор РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от нового сезона в российской Премьер-Лиге. Первый тур состоится 15 июля.
«Этот чемпионат будет особенный. Все мы понимаем, что ЧМ — это очень глобальное событие. Мы все вместе проведём этот чемпионат России и потом ЧМ на высшем уровне, как и КК. Те, кто приезжали на КК, чтобы найти у нас изъяны, отмечают, что все прошло идеально. У нас проводится огромная работы внутри. И подготовка судей и регламент и многое другое.
Сейчас мы ждём чемпионат России. Мы ждём борьбу в каждом матче. Новички лиги подошли к турниру во всеоружии. „СКА-Хабаровск“ заслужил праздник, и они получат праздник. Там все сейчас на высшем уровне: качество газона, освещения. Это и есть развитие футбола. Все клубы начнут чемпионат на своих стадионах, в хороших условиях.
Футболисты сборной подойдут, надеемся, в хорошем настроении, в хорошей форме. Составить календарь было тяжелейшей задачей. Нужно всем угодить. Сейчас все готово к старту чемпионата. Мы хотим, чтобы он был лучшим», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
Расписание российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».