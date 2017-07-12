Дзюба: фиолетовая форма — а-ля «Реал», надеюсь на соответствующие результаты

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о резервном комплекте формы петербургской команды на сезон-2017/18.
«Фиолетовая форма? А-ля „Реал“ Мадрид. Надеюсь, наши результаты будут подобающими испанскому клубу», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Видео: футболисты «Зенита» представили домашний и гостевой комплекты формы
Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи, отмечается на официальном сайте петербургской команды.