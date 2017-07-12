Аргентинский физиотерапевт Сан Мартин вошёл в штаб «Спартака»

Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, который входит в тренерский штаб сборной России, приступил к работе в московском «Спартаке». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Сан Мартин начинал работать в клубе «Ньюэллс Олд Бойз», после чего трудился в «Атлетико де Росарио» и в «Тиро Федераль». В июне 2013 года аргентинец начал работать в столичном «Динамо», а в августе 2016 года перешёл на работу в стан российской национальной команды.
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