Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хамес Родригес будет играть в «Баварии» под 11-м номером

12 июля 2017, среда. 16:14. Футбол

Новичок «Баварии» полузащитник Хамес Родригес будет играть в мюнхенском клубе под 11-м номером. Колумбийский футболист успешно прошёл медицинское обследование и был представлен в качестве игрока действующих чемпионов Германии. Фотографию с футболкой «Баварии» опубликовала супруга Родригеса в своём «инстаграме».

Накануне стало известно, что «Бавария» и «Реал» договорились о переходе 26-летнего полузащитника на правах аренды. Договор рассчитан на два года.

В прошлом сезоне под 11-м номером в «Баварии» был заявлен полузащитник Дуглас Коста, который должен перейти в «Ювентус».

Куда подводят мечты. Зачем Хамес перешёл из «Реала» в «Баварию»
Хамес Родригес снова будет играть у Карло Анчелотти. И это круто.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария Хамес Родригес Фото
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
17:00 Шатов: мы — «Зенит», и у нас есть только одна цель — побеждать
16:54 Озил: хочу остаться в «Арсенале», чувствую себя здесь очень хорошо
16:47 Полузащитник «Зенита» Мак мог перейти в «Локомотив»
16:46 Хамес Родригес: «Бавария» — это новая культура, новый клуб, новая жизнь
16:32 Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Дахуда
16:30 Прядкин — о матче «Спартак» — ЦСКА: команды сыграют в декабре на шикарном поле
16:17 Владельца «Лестера» обвинили в коррупции в Таиланде
16:14 Хамес Родригес будет играть в «Баварии» под 11-м номером
16:07 Прядкин: в Англии всё иначе с лимитом на легионеров, но где их сборная сейчас?
15:58 Аргентинский физиотерапевт Сан Мартин вошёл в штаб «Спартака»
15:52 «Атлетико» объявил о переходе полузащитника «Севильи» Витоло
15:46 РФС обсуждает лимитирование окладов футболистов
15:45 Иванович: у «Зенита» красивая новая форма, есть немного истории в ней
15:28 Дзюба и Иванович вручили болельщикам новые игровые футболки «Зенита»
15:26 Дзюба: фиолетовая форма — а-ля «Реал», надеюсь на соответствующие результаты
15:25 Прядкин заявил, что многие клубы РФПЛ готовы ввести систему видеоповторов
15:24 Футболисты «Зенита» представили домашний и гостевой комплекты формы
15:21 Прядкин: интерес к РФПЛ увеличивается в том числе в Азии
15:12 РФС запретил «Анжи» регистрировать новых футболистов
15:03 «Зенит» намерен купить защитника сборной Мексики
14:53 Дзюба: пока не чувствую себя на «Крестовском» как дома
14:52 Брат Доннаруммы подписал контракт с «Миланом»
14:51 Алаев: мы проведём чемпионат России, а потом ЧМ-2018 на высшем уровне
14:47 Прядкин: хотим, чтобы болельщики вели себя достойно, за нами будут смотреть
14:37 Луческу: в «Зените» мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами
14:33 «Челси» отдал Лофтус-Чика в аренду «Кристал Пэлас»
14:27 Президент «Ростова» рассказал, с чем связан уход Бердыева из клуба
14:23 Ханджич и Сандро Готал покинули расположение «Амкара»
14:21 Доннарумма: у меня никогда не было намерения предать фанатов «Милана»
14:09 «Шахтёр» представил проморолик новой домашней формы
14:07 Каррера: не надо цепляться за судью, погоду или газон, это алиби для неудачников
13:54 «ПСЖ» предложил Дани Алвесу £ 230 тыс. в неделю
13:51 «Челси» может купить Обамейянга у дортмундской «Боруссии» за £ 70 млн
13:42 Корян: возвращение в «Локомотив» — большой шаг для меня
13:29 Ребров: надо быть готовым, если в матче с «Локомотивом» дойдёт до серии пенальти
13:29 «Локомотив» объявил о переходе Коряна
13:27 Пошкус и его тренерский штаб подписали контракты с «молодёжкой» «Амкара»
13:17 Ребров: сборная России достойно выглядела на Кубке конфедераций
13:11 Президент «Ростова»: клубу не принадлежали контракты со многими игроками
13:09 Каррера: «Спартак» должен быть осторожен с Ари, это очень опасный нападающий
13:04 Дядюн подписал контракт с «Ростовом»
13:02 Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Власов стал игроком «Динамо» СПб
12:58 Президент «Ростова»: в числе кандидатов на пост тренера были испанец и итальянец
12:50 Каррера: Петкович обязательно поможет «Спартаку», но ему нужно много работать
12:40 Нападающий ЦСКА Витиньо в новом сезоне будет играть под 11-м номером
Все новости RSS
Партнерский контент
Верите ли вы в возможность возвращения Дзюбы в "Спартак"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017