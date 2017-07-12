Хамес Родригес будет играть в «Баварии» под 11-м номером

Новичок «Баварии» полузащитник Хамес Родригес будет играть в мюнхенском клубе под 11-м номером. Колумбийский футболист успешно прошёл медицинское обследование и был представлен в качестве игрока действующих чемпионов Германии. Фотографию с футболкой «Баварии» опубликовала супруга Родригеса в своём «инстаграме».
Накануне стало известно, что «Бавария» и «Реал» договорились о переходе 26-летнего полузащитника на правах аренды. Договор рассчитан на два года.
В прошлом сезоне под 11-м номером в «Баварии» был заявлен полузащитник Дуглас Коста, который должен перейти в «Ювентус».
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