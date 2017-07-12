И. Денисов: со «Спартаком» всегда надо играть на полную катушку

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился ожиданиями от предстоящей встречи за Суперкубок России против «Спартака». Игра состоится 14 июля на стадионе в Черкизово и начнётся в 21:30 мск.
«Создаёт ли неудобства позднее начало матча? Играл много матчей Лиги чемпионов, которые проводятся в 22:45, и никаких проблем нет. Нормальное время, ничего страшного. На матче ожидается ажиотаж? Мне очень нравится, когда есть и давление, и ажиотаж. Я кайфую от этого.
Игра против «Спартака» за Суперкубок или товарищеский матч с красно-белыми – всё равно. Со «Спартаком» всегда надо играть на полную катушку. Это московское дерби, и «Спартак» есть «Спартак». Настрой на этот матч будет особенный», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.