Широков бросил вызов Кержакову и Радимову

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков, ныне занимающий пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов, бросил вызов своим бывшим одноклубникам Александру Кержакову и Владиславу Радимову, а также министру физической культуры и спорта Московской области Роману Терюшкову и всем любителям футбола.
«Лето — самое крутое время года! А чтобы оно стало ещё круче, его нужно провести активно! Поэтому я, Роман Широков, бросаю вызов своим друзьям Александру Кержакову, Владиславу Радимову, Роману Терюшкову и лично тебе! И выкладываю пост с хештегом #моеактивноелето! Не теряй времени, принимай челлендж и передавай эстафету друзьям!» — написал Широков в «Инстаграме».
Прикреплённые фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Широкова.