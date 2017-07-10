Широков: рассмотрю вариант работы менеджером, если поступит звонок от Фурсенко

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Сергея Фурсенко о том, что он хотел бы вернуть в клуб форварда Андрея Аршавина, который сейчас выступает в «Кайрате». Широков сообщил также, что, если Фурсенко позвонит ему с предложением, он готов его рассмотреть, однако подчеркнул, что в «Зените» его интересует исключительно должность в качестве менеджера, а не футболиста.
«Не подумал ли, что на месте Аршавина могла быть моя фамилия? Нет. На его месте вряд ли могла быть моя фамилия. Аршавин для Петербурга, наверное, более значим, чем я. Да и выиграл больше. Андрей — футбольный символ наряду с Кержаковым. Кстати, надеюсь, Саша останется в клубе в каком-то качестве. Если всё же предположить, что звонок от Фурсенко поступит? Конечно, в таком случае предложение рассмотрю. Но уже исключительно какую-то работу менеджера», — цитирует Широкова «Спорт день за днём».