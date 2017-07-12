Эрто, которого в Италии сватали в «Спартак», перешёл из «Удинезе» в «Верону»

Защитник «Удинезе» Тома Эрто продолжит карьеру в «Вероне». 29-летний француз успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Вероны». О деталях соглашения не сообщается.
Ранее итальянское издание Corriere dello Sport сообщало, что «Спартак» начал переговоры с «Удинезе» о трансфере Эрто. Футболист якобы был заинтересован в работе под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
В минувшем сезоне Эрто провёл 12 матчей в чемпионате Италии и отдал одну голевую передачу.