Рэмси: «Арсенал» всегда связывают с миллионом игроков, мы об этом не думаем

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси отметил, что игроков команды не беспокоят трансферные слухи о приходе того или иного футболиста.
«Арсенал» всегда связывают с миллионом игроков. В команде никогда не отвлекаются на слухи. Я должен делать всё возможное, чтобы быть основным в этой команде. Именно этим я и занимаюсь — выкладываюсь на все сто на тренировках и пытаюсь проявить себя.
Я не ставлю перед собой никаких целей, но надеюсь провести сезон без травм. Я знаю, на что способен. Если я буду в хорошей форме весь сезон, то всё будет в порядке. Но никаких целей нет", — цитирует Рэмси Sportsmole.
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