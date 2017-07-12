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Источник: Джорджевич покинул «Зенит» и стал свободным агентом

12 июля 2017, среда. 23:26. Футбол

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич близок к уходу из российского клуба. 23-летний футболист договорился с питерцами о расторжении контракта и получил статус свободного агента, утверждает Сdm. Игрок уже получил несколько предложений и в ближайшее время определится со своим будущим.

Контракт Джорджевича с «Зенитом» рассчитан до 2020 года. Черногорец перешёл в российский клуб ещё в 2012 году, но так и не сумел закрепиться в основном составе.

В минувшем сезоне РФПЛ Джорджевич провёл 10 матчей (2 — с первых минут) и забил один мяч.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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