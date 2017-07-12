Налоговые органы Португалии проверяют сделки агента Жорже Мендеша за три года

Налоговые органы Португалии проверяют все сделки известного футбольного агента Жорже Мендеша за последние три года. Под подозрением находятся все, кто был клиентом Мендеша за указанный период, утверждает Jornal de Notícias со ссылкой на источник в налоговом органе.
Расследование началось после проверки 13 португальских клубов налоговыми органами. Компания Мендеша отвергает обвинения, говоря о прозрачности своей деятельности.
Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в мире футбола, среди его клиентов Криштиану Роналду, Давид де Хеа, Жозе Моуринью, Диего Коста и Андре Силва.
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