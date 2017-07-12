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Вооружённые люди провели обыск на яхте Роналду

12 июля 2017, среда. 18:15. Футбол

Агенты таможенного департамента при налоговой службе Испании провели обыск яхты нападающего «Реала» Криштианту Роналду во время его отдыха на Балеарских островах, сообщает Hola.com.

По информации издания, трое вооружённых агентов появились на лодке в тот момент, когда португальский футболист с семьёй вернулись на яхту после ресторана. Обыск на яхте, которую Роналду арендовал для отдыха, производился в присутствии игрока и его семьи на протяжении полутора часов.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. 31 июля футболист появится в испанском суде, где даст показания по этому делу.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Hola.com.

Источник: Роналду принял решение остаться в «Реале»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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