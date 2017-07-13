Жавнерчик: если БАТЭ не пройдёт в ЛЧ «Алашкерт», нужно разгонять многих

Полузащитник БАТЭ Максим Жавнерчик поделился впечатлениями от ничьей в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Алашкертом». Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Два года подряд БАТЭ попадает соперник, который мы не имеем права не проходить. Здесь никаких оправданий быть не должно. В команде много новичков, которые, видимо, не понимают значимости подобных матчей. Главное, чтобы не было поздно.
Говорить так банально, но скажу, что мы разочарованы. Мы не изменим прошлое. В ответной игре нужно забивать. Все видели, что у нас было преимущество. Можно было решать все в первом тайме. Но потом начали пытаться ускорять игру, стали неправильно действовать. Реализуй то, что мы были должны, — счет был бы иной. Но что тут уже рассказывать? Ай… Мы сами влезли в эту кашу. Еще есть 90 минут в гостях. Будет непросто. Мы играем не только за клуб, но и за Беларусь. Надеюсь, все это понимают.
Ответная игра – матч жизни для тренеров и футболистов. Если мы не пройдем „Алашкерт“, нужно разгонять многих», — цитирует Жавнерчика «Прессбол».