Президент «Севильи»: Витоло использовал нас, чтоб «Атлетико» заплатил ему больше

Президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона раскритиковал действия полузащитника Витоло. 10 июля «Севилья» объявила, что Витоло продлил контракт с клубом до 2022 года, но спустя день Витоло перешёл в «Атлетико».
«Контракт не был подписан. Но документ, в котором были одобрены новые условия соглашения, мы будем защищать всеми необходимыми способами. Совет директоров решит, как далеко мы зайдем в этом деле.
В понедельник мы подготовили всю документацию, его отец одобрил все пункты. Единственное, чего не хватало, это подписи Витоло, но он сказал, что я могу объявить о продлении соглашения. Вот почему я сделал это публично, и вот почему я не жалею об этом. Если нельзя доверять игроку, который вышел на новый уровень в нашем клубе и многим ему обязан, то кому вообще можно доверять? Так что гнева нет, есть только возмущение.
Витоло использовал «Севилью», чтобы «Атлетико» заплатил ему больше. Он заставил нас выглядеть некрасиво, не сдержав свое слово. У Витоло не хватало уважения к «Севилье» и фанатам", — цитирует президента As.