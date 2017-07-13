Защитник «Лилля» Коршья близок к переходу в «Севилью»

«Севилья» достигла договорённости с «Лиллем» о трансфере защитника Себастьена Коршьи, сообщает пресс-служба андалусийского клуба.
По информации испанских СМИ, за 26-летнего француза испанский клуб заплатит € 5 млн. Коршья уже прибыл в Севилью для проходжения медицинского обследования и подписания контракта. В клубе рассчитывают, что затем он сможет присоединиться к основной команде на предсезонном сборе в Японии.
Защитник выступал за «Лилль» с 2014 года. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей и забил 1 гол.