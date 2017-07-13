«ПСЖ» хочет арендовать Мангала, «Ман Сити» настаивает на полноценном трансфере

«ПСЖ» хочет арендовать защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала, утверждает ESPN. В свою очередь, «горожане» намерены продать 26-летнего футболиста не менее чем за £ 18 млн (€ 20,5 млн).
Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике считает, что команде нужно усилить зону центрального защитника, где у парижан есть Тьяго Силва, Маркиньос и Преснел Кимпембе. Однако главный тренер Унаи Эмери не хочет нарушать баланс в команде и создавать дополнительную конкуренцию в этой линии.
В минувшем сезоне 26-летний Манагала выступал на правах аренды за «Валенсию». В чемпионате Испании он провёл 30 матчей и забил 2 гола.