«Манчестер Сити» намерен обменять Браво на Рейну в «Наполи»

«Манчестер Сити» и «Наполи» могут совершить обмен вратарями, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. «Горожане» заинтересованы в услугах испанского стража ворот неаполитанцев Пепе Рейны, тогда как «Наполи» проявляет интерес к вратарю сборной Чили Клаудио Браво.
В качестве альтернативы «Наполи» рассматривает вариант приобретения у «Удинезе» греческого Орестиса Карнезиса.
Ранее сообщалось, что французский «Лилль» рассматривает возможность взять Клаудио Браво в аренду.
В минувшем сезоне Браво провёл в АПЛ 22 матча и пропустил 26 голов. На счету Рейны 37 матчей в Серии А, в которых он пропустил 38 голов.