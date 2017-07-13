Непомнящий: когда в «Зените» будет два состава, как с этим справится тренер?

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что в настоящее время «Зенит» ведёт грамотную трансферную политику, однако в петербургской команде сейчас существует перебор футболистов.
«Я понимаю, что сейчас «Зенит» на трансферном рынке сверхактивную работу ведёт. Очень правильный ход был привлечь вновь в команду Константина Сарсания. Трансферная политика «Зенита» сейчас очень грамотно проводится, но есть один аспект.
Перебор игроков не всегда полезен для команды. Когда в «Зените» будет два состава, каким образом с этим справляться тренеру? У меня есть по поводу этого сомнения. Сарсания ведь говорил, что шесть или семь человек надо будет «освободить» из группы игроков, которые сейчас находятся в «Зените». Каким образом это всё будет решаться — вопрос. Но я скажу: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство, у меня это сомнений не вызывает. Не может быть, чтобы игроки такого уровня не думали о титуле. Другой задачи для них быть не может. Но как это получится у нынешнего «Зенита» — большой вопрос", — цитирует Непомнящего «Спорт уик-энд».