Аймар возглавил сборную Аргентины U17

Бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар начал тренерскую карьеру и возглавил национальную команду страны U17.
О назначении 37-летнего Аймара на пост наставника юношеской сборной Аргентины сообщила сегодня пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
Аймар, который в качестве игрока выступал за «Ривер Плейт», «Валенсию», «Сарагосу», «Бенфику» и малазийский клуб «Джохор», завершил карьеру в 2015 году.
За сборную Аргентины Аймар провёл 53 матча и восемь раз поразил ворота соперников.
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