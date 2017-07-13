Гол Руни с дальней дистанции помог «Эвертону» победить в товарищеском матче

«Эвертон» в рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги провёл товарищескую встречу с кенийским клубом «Гор Махиа». Встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Киран Довелл и Уэйн Руни, который вернулся в родной ливерпульский клуб этим летом после 13 лет в «Манчестер Юнайтед». В своём первом матче после возвращения в «Эвертон» Руни точным ударом с дальней дистанции открыл счёт в этой встрече.
Товарищеский матч
«Гор Махиа» (Кения) – «Эвертон» (Англия) – 1:2 (1:1)
Голы: Руни, 34 (0:1); Туйсенге, 36 (1:1); Довелл, 82 (1:2).
Посмотреть гол Уэйна Руни можно в «твиттере» «Эвертона».