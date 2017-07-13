Витиньо: сделаю всё для того, чтобы стать лучшим бомбардиром нового сезона РФПЛ

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо на встрече с болельщиками команды рассказал о своей цели на предстоящий сезон российской Премьер-Лиги.
«Моя цель — стать лучшим бомбардиром сезона. Я сделаю всё для этого», — передаёт слова Витиньо корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В минувшем сезоне РФПЛ Витиньо вернулся из аренды и начал выступать за ЦСКА только после зимнего перерыва, забив шесть голов в 13 матчах. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Краснодара» Фёдор Смолов, который отличился 18 раз в 22 матчах.
Нападающий ЦСКА Витиньо в новом сезоне будет играть под 11-м номером