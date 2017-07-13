«Ривер Плейт» пожелал Дриусси успехов в «Зените»

«Ривер Плейт» объявил об уходе нападающего Себастьяна Дриусси и пожелал ему успехов в «Зените».
«Прощай, Дриусси. Успехов в „Зените“», — говорится в сообщении, опубликованном в „твиттере“ аргентинского клуба.
Дриусси родился 9 февраля 1996 года в Буэнос-Айресе. Воспитанник «Ривер Плейт» дебютировал в основной команде в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач. Выигрывал чемпионат Аргентины, Южноамериканский кубок, Кубки Либертадорес, Аргентины, банка Суруга и Суперкубок Южной Америки. Он выступал за молодёжные и юношеские сборные страны. Вместе с командами U17 и U20 становился победителем чемпионатов Южной Америки.