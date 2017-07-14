Бердыев: у сборной России есть прогресс, команда сплотилась и уже неравнодушна

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил выступление сборной России на прошедшем Кубке конфедераций. Россияне не смогли выйти из группы, набрав в трёх матчах три очка.
«Я считаю, есть прогресс. Видно было, что команда сплотилась и уже неравнодушна. А это серьёзный шаг вперёд. Другое дело, что нужно время и нужно терпеть. Пока не ясно, кто ещё до чемпионата мира вольётся в состав или же сыграем теми же футболистами. Это решать главному тренеру, но, я думаю, перспективы неплохие», — цитирует Бердыева «Реальное время».