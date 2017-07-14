«Уфа» обыграла «Тосно» в первом матче нового сезона молодёжного первенства

В Санкт-Петербурге завершился первый матч нового сезона российского молодёжного первенства. «Тосно» на стадионе «Новая Арена» принимал «Уфу». Дебютант чемпионата стартовал с поражения.
На перерыв команды ушли, не сумев распечатать ворота друг друга. Спустя девять минут после начала второго тайма «Уфа» повела в счёте, а на 61-й минуте сумела удвоить преимущество – 2:0. Гости под занавес встречи один мяч отыграли, но уйти от поражения не смогли.
Сегодня, 14 июля, состоятся ещё два матча первого тура. «Урал» примет «Ростов», а «Анжи» сыграет с ЦСКА.
Расписание молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».