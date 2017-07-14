О. Шишкин: ЦСКА повезло с жеребьёвкой, должны проходить АЕК

Бывший полузащитник ЦСКА Олег Шишкин прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой «армейцы» попали на греческий АЕК.
«Думаю, ЦСКА повезло с жеребьёвкой. АЕК – средний европейский клуб, должны проходить. Слежу за ЦСКА, смотрю все матчи. Думаю, в новом сезоне команда прибавит в игровом и атакующем плане. Что касается усиления, думаю, нужно укрепить центр обороны. Также нужен нападающий, такой, каким был Вагнер Лав», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.
Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов