Нападающий «Арсенала» Кэмпбелл может пропустить полгода из-за травмы

Нападающий «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл может пропустить шесть месяцев из-за тяжёлой травмы колена, которую он получил во встрече за сборную Коста-Рики.
Сборная Коста-Рики сыграла вничью с командой Канады в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:1), а после игры Кэмпбелл сообщил журналистам, что ему понадобится операция по восстановлению порванной связки колена.
«Грустно и трудно уйти из сборной. Сейчас я должен думать о том, чтобы моё возвращение на поле случилось быстрее», — написал Кэмпбелл на своём сайте.
В прошлом сезоне Кэмпбелл выступал за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды.