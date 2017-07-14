Матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» будет комментировать Георгий Черданцев

Матч первого тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Зенит» в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Наш футбол» будет комментировать Георгий Черданцев, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
В прошлом сезоне все домашние матчи «Зенита» комментировал Геннадий Орлов, а на гостевых работал Фёдор Погорелов. Орлов стал генеральным продюсером радиостанции «Зенит», а Погорелов сегодня сообщил, что будет комментировать матчи «Зенита» и «Тосно» на новом петербургском телеканале.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится 16 июля в Хабаровске. Начало в 11:00 мск.