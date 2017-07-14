Л. Федун: жду сегодня победы «Спартака»

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун был краток, говоря о своих ожиданиях по поводу предстоящего матча за Суперкубок России с «Локомотивом».
«Жду сегодня победы», — заявил Федун, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Напомним, что «Спартак», ставший в прошлом сезоне чемпионом России, никогда не выигрывал Суперкубок страны.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.
Видео прибытия Федуна на матч смотрите на «Чемпионате».