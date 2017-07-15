Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в «Брагу» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщил на своей странице в «твиттере» журналист SFR Sport Николя Вилас, арендовать 23-летнего бразильца намерена «Брага».
Напомним, что Эрнани перешёл в «Зенит» в декабре 2016 года из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе», подписав пятилетний контракт.
За сине-бело-голубых хавбек провёл девять матчей и отметился двумя жёлтыми карточками.
Ранее сообщалось, что Эрнани может перейти в итальянский клуб СПАЛ, который надеется арендовать футболиста с правом выкупа.
Агенты полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры с директором СПАЛ