Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча с «Локомотивом» (2:1 ДВ) за Суперкубок России.
В дополнительное время на 113-й минуте голландский футболист забил второй гол красно-белых, который оказался победным. Промес подобрал мяч слева, сместился на край штрафной, ушёл от Владислава Игнатьева и резко пробил на силу в ближний угол, а Маринато Гилерме не успел подстроиться.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые трижды проигрывали в матче за этот трофей.
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«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Видео голов в матче за Суперкубок России