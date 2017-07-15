Бутенко: судья поступил мудро и не стал придираться к действиям Л. Адриано

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко разобрал эпизод в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1, доп. время), в котором нападающий красно-белых Луис Адриано, у которого на тот момент была жёлтая карточка, ударил хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.
«Если присматриваться к частностям, возможно, покажется, что Адриано виноват ещё в чём-то помимо нарушения правил. На мой взгляд, Безбородов поступил мудро и не стал придираться к действиям Адриано с дисциплинарной точки зрения. Да, нарушил правила, попал по ноге, но Адриано не переусердствовал для того, чтобы получить вторую жёлтую карточку. Считаю, что Безбородов хорошо отработал матч, и придираться к мелким деталям не имеет смысла», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.