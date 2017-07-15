Л. Федун: было очень достойное судейство, которое позволило двум командам играть

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России.
«Игра была настоящая, кубковая, напряжённая. Видно, что команда ещё не вышла на пик формы, несколько тягучая. Тем не менее главное – все бились. Было очень достойное судейство, которое позволило двум командам играть.
Думаю, лучшие игры ещё впереди. Сегодня было много брака, особенно в завершении. Счёт мог быть гораздо больше. Приятно завоевать трофей, тем более его не было в коллекции «Спартака», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Сёмин: судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано!