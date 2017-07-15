Каррера отказался отвечать на вопрос о судействе матча за Суперкубок России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался отвечать на вопрос о судействе матча с «Локомотивом» (2:1 ДВ) за Суперкубок России. Возмущение «железнодорожников» вызвало решение арбитра Владислава Безбородова не наказывать второй жёлтой карточкой форварда Луиса Адриано, который в конце основного времени ударил хавбека Дмитрия Тарасова.
«Судейство? Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство. Поэтому на этот вопрос я не буду отвечать. По поводу Луиса Адриано: я решил, что он продолжит играть, потому что у него болела всего лишь рука», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.