Таски: чувствую, что «Спартак» может побеждать любого соперника

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России и подчеркнул, что не планирует уходить из клуба.
«Я считаю, что „Спартак“ сегодня, конечно, заслужил победу. Если посмотреть все 120 минут, то мы больше атаковали, создали больше моментов и заслуженно выиграли. Что касается меня, то надеюсь, что скоро буду играть. Я хочу остаться в „Спартаке“, у меня ещё один год контракта. Не знаю, продлят ли его. Посмотрим. Но я чувствую, что „Спартак“ — это команда, которая сейчас может побеждать любого соперника. Хочу играть в ней и добиваться высоких целей», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.