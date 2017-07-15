Моджи: очевидно, что Бонуччи ушёл в «Милан» из-за конфликта с Аллегри

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи прокомментировал переход защитника туринцев Леонардо Бонуччи в «Милан». По его мнению, главной причиной ухода итальянца из клуба стал конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.
«Это отличная покупка для „Милана“, ведь сейчас Леонардо — лучший защитник Италии. Очевидно, что между ним и Аллегри что-то произошло. Но даже в этом случае я не продавал бы Бонуччи прямому конкуренту.
Я бы сказал игроку, что он может уехать за рубеж или остаться. В любом случае это серьёзное усиление для «Милана», — цитирует Моджи Tuttomercatoweb.