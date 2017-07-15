«Интер» хочет получить Марсьяля как часть сделки по продаже Перишича в «МЮ»

Миланский «Интер» может отпустить в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Ивана Перишича, если в обратном направлении отправится форвард Антони Марсьяль.
Ранее сообщалось, что манкунианцы были готовы заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение, так как хочет получить, по разным данным, от € 50 до 55 млн.
Если же «МЮ» согласится расстаться с французом, то доплатить за хорвата придётся лишь € 20 млн.
В минувшем сезоне Марсьяль провёл в АПЛ 25 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.