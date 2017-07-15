Данченко: думаю, Виллиан и другие именитые игроки не зря выступали за «Анжи»

Полузащитник «Шахтёра» Олег Данченко, на правах аренды перешедший в «Анжи», поделился своими эмоциями от пребывания в новой команде.
«Я очень рад оказаться в «Анжи». Ощущения испытываю только положительные. Состав у нас подобрался боевой и уверен, что в сезоне мы добьемся многого.
Решение о переходе принял практически сразу и рад, что перешёл в такой клуб, как «Анжи». Готов играть, выкладываться в каждом матче и продолжать прогрессировать.
Что знаю об «Анжи»? Название клуба раньше было на слуху. Честь команды защищали именитые футболисты мирового уровня. Взять хотя бы того же Виллиана, который перешёл в «Анжи» из «Шахтера». Думаю, они не зря играли за такой клуб. Сейчас ситуация иная, но ФК «Анжи» всё равно развивается и идёт планомерно вперед", — цитирует Данченко официальный сайт клуба.