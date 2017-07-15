Шатов: со Слуцким я бы ещё поработал

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признался, что хотел бы вновь поработать с экс главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, который ныне возглавляет «Халл Сити».
«Желание поиграть в Европе ещё осталось, но на сегодняшний день у меня все мысли связаны с «Зенитом». Прошедший год получился неудачным, а мне хотелось бы приносить большую пользу нашей команде. Играть здесь и побеждать.
Готов ли я был поехать к Леониду Слуцкому в «Халл Сити» в случае возвращения этого клуба в АПЛ? Если бы он меня позвал, и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, всё возможно. Со Слуцким я бы ещё поработал", — сказал Шатов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полностью интервью с Олегом Шатовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.