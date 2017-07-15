Марсело: игроки «Реала» будут поддерживать Роналду до самой смерти

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор выразил мнение, что его партнёр по команде Криштиану Роналду знает о поддержке партнёров по «Королевскому клубу», несмотря на слухи об уходе.
«Я не говорил с Роналду на эту тему, но он знает, что игроки „Реала“ будут поддерживать его до самой смерти. Когда Криштиану присоединится к команде, мы сможем поговорить об этом и прояснить ситуацию», — цитирует Марсело Marca.
В июне появились слухи о том, что португалец недоволен расследованием испанской прокуратуры, которая обвинила его в неуплате налогов, поэтому рассматривает возможность уйти из «Реала».
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