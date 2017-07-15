Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Молодёжка» «СКА-Хабаровск» обыграла «Зенит» благодаря двумя голам с пенальти

15 июля 2017, суббота. 10:05. Футбол

В матче первого тура молодёжного первенства России сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Зенитом».

Гости вышли вперёд на 24-й минуте, когда отличился Руслан Казаков. Отыграться хозяева поля сумели до перерыва — на 44-й минуте пенальти реализовал Андрей Головатюк. Во втором тайме хабаровская команда получила право на ещё один 11-метровый — на 61-й минуте с точки вновь точно пробил Головатюк, сделавший дубль.

С календарём молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск-мол.
Хабаровск
2 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 – Казаков – 24, 1:1 – Головатюк – 44 (пен), 2:1 – Головатюк – 61 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
СКА-Хабаровск ФК Зенит
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
10:13 Фонсека: при Хацкевиче идеи футбола киевского «Динамо» немного изменились
10:05 «Молодёжка» «СКА-Хабаровск» обыграла «Зенит» благодаря двумя голам с пенальти
10:02 Марсело: игроки «Реала» будут поддерживать Роналду до самой смерти
10:00 Бывший нападающий «МЮ» возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта»
10:00 Шатов: со Слуцким я бы ещё поработал
09:43 Клопп: что бы я ни сказал журналистам, это не повлияет на трансферы «Ливерпуля»
09:40 Видео: болельщик «Спартака» напомнил Ари о голе в ворота «Фенербахче»
09:30 И. Суркис: киевское «Динамо» не собирается мстить «Янг Бойз» за «Шахтёр»
09:28 Семеду: все хотят играть в «Барселоне», я не исключение
09:27 Директор «Барселоны»: мы ещё не договорились с «ПСЖ» о переходе Верратти
09:15 Семак: «Уфе» надо больше забивать, но при этом мы должны соблюдать баланс
09:10 Аспиликуэта: в АПЛ соперничаешь с шестью или семью большими командами
08:17 Данченко: думаю, Виллиан и другие именитые игроки не зря выступали за «Анжи»
08:00 «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Все видео о матче
08:00 Луис Адриано: сезон начался именно так, как я и хотел
07:59 Бегун Мо Фара помогает Янузаю набирать форму перед стартом Примеры
07:41 Неймар: никогда не думал о переходе в клуб АПЛ
07:10 «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Статистические показатели футболистов
06:52 Ребко: в «Арарате» серьёзная команда, мне есть с чем сравнивать
06:52 Прядкин: региональные каналы могут транслировать игры параллельно с «Матч ТВ»
06:25 Чигринский: ЦСКА — одна из самых организованных команд в российском футболе
06:00 Сёмин жаловался Прядкину, спартаковцы кусали медали. Фото с награждения
05:55 Глушаков: кто бы что ни говорил, я буду хорошо относиться к фанатам «Локомотива»
05:55 «Интер» хочет получить Марсьяля как часть сделки по продаже Перишича в «МЮ»
05:34 Трабукки: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство в новом сезоне
04:56 Моджи: очевидно, что Бонуччи ушёл в «Милан» из-за конфликта с Аллегри
04:26 Прядкин: игроки «Спартака» не будут мальчиками для битья в Европе
04:14 М. Фернандеш: ничего не могу сказать по поводу судейства в матче со «Спартаком»
04:14 Буффон о переходе Бонуччи в «Милан»: я буду скучать по тебе
03:38 Трабукки: чтобы достойно представлять Россию в Европе, «Спартаку» нужно усиление
03:31 Д. Комбаров: рад, что «Динамо» снова в РФПЛ
03:02 Венгер уверен, что Алексис Санчес останется в «Арсенале»
02:39 Промес: Москва — за красными
02:03 Фарфан: «Локомотив» способен играть в высоком ритме 90 минут и даже больше
01:53 Фернандеш: пожалуй, «Спартак» — лучшая команда РФПЛ
01:44 Фернандо: победа в матче за Суперкубок придаст «Спартаку» сил в новом сезоне
01:42 Д. Комбаров: судья в матче с «Локомотивом» давал командам играть
01:33 Трахтенберг: Луиса Адриано хотели заменить, но он сказал: «Нет, я забью»
01:31 Каррера с удовольствием фотографировался с фанатами после победы в Суперкубке
01:29 Д. Комбаров: из-за фанатов «Спартака» даже на выезде ощущение, что играем дома
01:26 Промес: скоро увидимся
01:15 Каррера: пока рано говорить о составе «Спартака» на матч с «Динамо»
01:09 Ещенко: Федун зашёл в раздевалку «Спартака» и сказал, что мы молодцы
01:05 Джикия: было принципиально выиграть трофей в Черкизово
01:02 Работа метро и МЦК не будет продлена в связи с проведением Суперкубка России
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017