«Молодёжка» «СКА-Хабаровск» обыграла «Зенит» благодаря двумя голам с пенальти

В матче первого тура молодёжного первенства России сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Зенитом».
Гости вышли вперёд на 24-й минуте, когда отличился Руслан Казаков. Отыграться хозяева поля сумели до перерыва — на 44-й минуте пенальти реализовал Андрей Головатюк. Во втором тайме хабаровская команда получила право на ещё один 11-метровый — на 61-й минуте с точки вновь точно пробил Головатюк, сделавший дубль.
С календарём молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».