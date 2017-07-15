А. Егоров: не думаю, что эпизод с Адриано повлиял на исход матча за Суперкубок

Бывший арбитр Александр Егоров, недавно перешедший на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 ДВ).
«Безбородов хорошо провёл матч, все его решения были последовательными. Было несколько сложных моментов, в том числе попадание мяча в руку и эпизод с Луисом Адриано. Моё мнение – Влад ничего не испортил. Арбитр выбрал тактику на матч, чтобы он получился боевым и зрелищным.
Если момент с Адриано поступит в комиссию, будем его рассматривать. Я ещё не видел повтор, так как был на стадионе. Возможно, Безбородовоу стоило дать пораньше свисток, тогда тему бы не муссировали. Но я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
По ходу игры нападающий красно-белых Луис Адриано, у которого на тот момент была жёлтая карточка, ударил хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.