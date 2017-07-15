Галлас: я не могу сказать, что Ляказетт точно раскроется в АПЛ

Бывший капитан «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о способностях новичка «Арсенала» Александра Ляказетта, который перешёл в лондонский клуб из «Лиона».
«Мы должны дать ему время. В некоторых случаях смена чемпионата даётся очень нелегко — приходится привыкать к другому языку, другой культуре. Нелегко быстро справиться с этим. Я знаю, что в футболе всё зависит от результата, поэтому, если он не забьёт много голов в первых же матчах, то люди начнут торопиться с выводами. Но не надо судить Ляказетта раньше времени. Мы должны дать ему два года, а уже потом давать оценку.
В АПЛ очень важна «физика». В Лиге 1 Ляказетт был великолепен, но я не могу сказать, что Ляказетт точно раскроется в АПЛ. Посмотрим, справится ли он", — цитирует Галласа Goal.