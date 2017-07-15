«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: Манчини взял на игру 23 футболиста

На матч первого тура РФПЛ сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» главный тренер питерцев Роберто Манчини взял 23 футболиста. Игра состоится 16 июля. Начало — в 11:00 мск.
«Вратари — Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев;
Защитники — Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники — Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано;
Нападающие — Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси», — информирует сайт «Зенита».
Шатов: со Слуцким я бы ещё поработал