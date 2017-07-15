Мельгарехо: был спокоен, несмотря на то что входил в такой матч со скамейки

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России с «Локомотивом». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в дополнительные полчаса красно-белые были сильнее — 2:1. Мельгарехо, вышедший на замену после основного времени встречи, отметился голевой передачей.
«Согласен, это действительно был важный гол и важный пас. Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса, и я сумел не растратить её попусту. Очень рад, что и Адриано не упустил этот шанс, и мы сумели вдвоем организовать забитый мяч. Моя самоуверенность? Да, я был спокоен, несмотря на то что входил в такой напряженный матч со скамейки запасных. Футболистам часто приходится бывать в подобной ситуации, но мы появляемся на поле как раз для того, чтобы показывать хороший футбол. Мне удалось это сделать, и вот результат: я поучаствовал в забитом мяче, благодаря которому мы выиграли матч за Суперкубок России", — приводит слова Мельгарехо «Газета.Ru».
Посмотреть гол Луиса Адриано можно на канале «Наш футбол» в YouTube.