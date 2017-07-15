«Локомотив» подпишет контракт с 18-летним полузащитником из Армении

Полузащитник армянского клуба «Ширак» Ваган Бичахчян продолжит карьеру в России. 18-летний футболист уже согласовал условия контракта с «Локомотивом» и находится в расположении московского клуба, утверждает Аrmenpress.
Официально о трансфере должно быть объявлено уже в ближайшие дни. Полузащитник выступает за юношескую сборную Армении U19.
В минувшем розыгрыше чемпионата Армении Ваган Бичахчян провёл 22 матча (четыре — с первых минут), в которых забил четыре гола, получил жёлтую карточку и один раз был удален с поля.